Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada haklarında arama kararı bulunan 9 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 22 Mayıs - 29 Mayıs 202 tarihlerinde yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, 2 bin 741 şahsın GBT kontrolü yapıldı.

Yapılan uygulamalar sırasında haklarında çeşitli mahkemeler tarafından arama kararı bulunan 9 şahıs yakalanırken, 9 ruhsatsız tabanca, 6 tüfek, 4 kuru sıkı tabanca, 9 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 28 adet silah, 127 adet fişek, 13 adet şarjör, 77 adet sentetik ecza, 37 gram esrar ile 6 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yapılan denetimlerde 44 umuma açık mekan, 29 kahvehane/kıraathane, 14 kafe, 27 çay ocağı, 7 oyun salonu ve 10 otopark kontrol edilirken, trafik ekipleri tarafından kontrol edilen 747 araçtan 9 araca 112 bin 454 TL idari para cezası uygulandı.