Çorum'un İskilip ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ihale edilen toplu konutların inşaatı hız kesmeden devam ediyor.

628 MİLYONA MAL OLACAK

628 milyon bedelle hayata geçirilen TOKİ Projesi kapsamında 7 katlı 14 bina yapılacak.

Proje 400 günde tamamlanarak 2025 Ağustos'ta teslim edilmesi planlaıyor.

İskilip’te yapımına başlanan 268 TOKİ konutu, ilçe halkının modern ve güvenli konut ihtiyacını karşılamak üzere hızla yükseliyor. İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Demirci, inşaat alanını ziyaret ederek, Özbek İnşaat Şantiye Şefi Rıfat Albayrak’tan projenin detayları hakkında bilgi aldı ve temel atma törenine katıldı. Çizikci, "AK Parti İlçe Başkanımız Mehmet Demirci ve teknik ekibimizle birlikte ilçemizde yapımına başlanan 268 TOKİ konutlarını inceledik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, memleketimizde böyle güzellikleri yaşamaya devam edeceğiz" ifadeleriyle projedeki ilerlemeyi değerlendirdi.

Başkan Çizikci, İskilip’in gelişimine katkı sunacak bu projeye destek veren Çorum Milletvekillerine ve projeyi yürüten tüm ekibe teşekkür etti. Projenin takvime uygun ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çizikci, "Bu projeyle birlikte ilçemizdeki konut ihtiyacı büyük ölçüde karşılanacak ve yaşam standartlarımız yükselecek. Hedefimiz, vatandaşlarımızı modern ve güvenli yaşam alanlarına kavuşturmaktır" dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Demirci de konuyla ilgili olarak, “Belediye Başkanımız İsmail Çizikci ile birlikte TOKİ inşaat alanında incelemelerde bulunduk. Emeği geçen AK Parti Çorum İl Başkanımız Murat Günay’a, Çorum Milletvekillerimiz Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya’ya, Emlak Yönetim A.Ş Genel Müdürü Ayhan Karaca’ya ve Belediye Başkanımız İsmail Çizikci’ye teşekkür ederim. İskilip’in geleceği için el birliğiyle çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

2025'TE TESLİM EDİLECEK

628 milyon 21 bin TL bedelle hayata geçirilen TOKİ projesi kapsamında, 7 katlı 14 bina inşa edilecek ve projenin 400 gün içinde tamamlanarak 2025 Ağustos ayında teslim edilmesi hedefleniyor.

İnşaat Mühendisi Erhan Cerit’in verdiği bilgilere göre, projenin hızlı ilerlemesiyle İskilip, Türkiye’deki en hızlı gelişen TOKİ projelerinden birine sahip olacak.