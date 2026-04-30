Çorum'un Alaca ilçesinde dere yatağına devrilen traktördeki 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Gazipaşa köyü Öküzdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer K.(76), idaresindeki 66 AR 674 plakalı traktöre yol kenarında madımak otu toplayan Sultan K.(82), ve Fidan G.(58), Senem K.(75)'yı aldı. Ardından Ömer K.'nın kullandığı traktör'ün hakimiyetini kaybederek geri kaçması sonucu dere yatağına devrildi. Kazada traktör sürücü Ömer K., senem K. ve Sultan K. yaralanırken, Fidan Gül (58) hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri sonrası Alaca Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken Fidan Gül'ün cenazesi ise morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.