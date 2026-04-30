Çorum 'un Kargı ilçesinde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde yaklaşık 500 metre uzunluğunda balık ağı ele geçirildi.

Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla yapılan kontrollerde, yasa dışı olarak kullanılan ağ tespit edildi.

Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde yapılan denetimler sırasında ağlara takılmış halde bulunan 80 balık, ekipler tarafından canlı olarak kurtarılarak yeniden suya bırakıldı.