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CHP eski dönem il başkanlarından Osman Samsunlu, dün düzenlediği basın toplantısı ile Çorum Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı.

Çorum’da 31 Mart’ta baharlar geleceğini belirten Samsunlu, “Belediyeciliği herkes sadece plan yapmak ve bina yapmaktan ibaret sanıyorlar ancak biz cumhuriyet halk partili belediyeler olarak sosyal demokrat belediyeciliğinde şeffaflığında ne demek olduğunu herkese göstermek yaşatmak istiyoruz.” dedi

‘Misyonuz adil, şeffaf, hesap verilebilir ve katılımcı bir sosyal demokrat belediyecilik anlayışı ile Çorum’u yönetmektir’ diyen Samsunlu; “Vizyonumuz ise hep birlikte Çorum’u tüm dünyada parmak ile gösterilecek sosyal demokrat belediyeciliğin örnek bir merkezi haline getirmektir. Geçmişten aldığımız güç ile tüm yurttaşlarımıza ümit olacağız. Bugün değişim nasıl umutsuz olmamayı herkese gösterdiyse ülkemizin ve partimizin kurucuları ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 100 yıl önce nasıl umutsuz olmamayı herkese gösterdiyse bizde geçmişimizden aldığımız güç ile tüm yurttaşlarımıza umut olacağız. İşte bu vizyon ve misyon ışığında parti örgütümüzün gücüne inanan parti emekçilerimizle ve vatandaşlarımız ile birlikte Çorum’u yönetmek için Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Belediye Başkan Aday Adaylığımı huzurunuzda ilan ediyorum.” ifadelerini kullandı

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerin genel seçimlerin anahtarı olacağını kaydeden Samsunlu;

“Çorum‘u elde edeceğimiz başarılar ile iktidarın değiştirilmesinde bir katkı da biz koyacağız. En son yerel seçimlerde memleketimizin pek çok yerinde nasıl baharlar geldiyse yine baharlar gelecek. Çorum’da yeni baharlara merhaba diyeceğiz. Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer size söz veriyorum. Yerel seçimleri aldıktan sonra önümüzdeki genel seçim sonuçlarının açıklandığı akşam hep birlikte yine burada toplanacağız ve bu baba evinde Atatürk’ün vasiyetini tutmuş partimizi iktidar yapmış bu partinin evlatları olarak hep birlikte başaracağız. Hikayemiz yeni başlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi’ni iktidar yapana kadar durmak yok hep birlikte çalışacağız.” şeklinde konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz ise 30 yıl sonra Çorum’u yeniden sosyal-demokrat belediyecilik ile tanıştırmak istediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından aday adaylığı açıklamasına katılanlar Çorumpark önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.