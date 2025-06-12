Beşiktaş’ın eski yıldız futbolcusu, ünlü futbol yorumcusu Sinan Engin'in avukat kızı Elif Engin ile Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı, 21 Haziran'da Çorum'da dünyaevine giriyor.

3 gün sürecek yılın düğünü için 2 bin kişinin görev yapacağı öğrenildi.

Düğüne Ankara'dan 2 bin garson, aşcı ve aşcı yardımcı alımı için ilan verilirken, personeller için Ankara'dan Çorum'a servis bile kaldırılacak.

SİNEK KAYDI TRAŞ ZORUNLU

Düğünde görev yapacak personellere beyaz gömlek (desensiz, uzun kollu), siyah kumaş pantolon, siyah kundura ayakkabı, siyah çorap zorunluluğu ve erkeklerde jiletle sinek kaydı sakal tıraşı zorunlu bulunuyor.

ÜNLÜ İSİMLER ÇORUM'A GELECEK

Ahlatcı Metal Rafineri Bahçesi’nde gerçekleştirilecek düğüne Türkiye’nin dört bir yanından siyaset, spor ve iş dünyasından birçok tanınmış ismin katılması bekleniyor.

Geceye Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Sibel Can ve Edis şarkılarıyla renk katacak.