Çorumlu üniversite öğrencisinin kaldığı yurtta asansör faciasında hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde olduğu gibi Çorum'da da yurtlar artık daha sıkı denetleniyor.

Bu kapsamda Gençlik ve Spor Uzmanı Mustafa Ünlüler, yurtlarda denetim ve incelemelerde bulundu.

Konu ile ilgili Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, öğrencilerin güvenliği ve rahatı için alınması gereken önlemler kontrol edildiği belirtildi.

Öğrenciler ile sohbet edip taleplerini dinleyen Ünlüer, sonrasında yurt müdürleri ile denetlemeler ve kalite standartlarına ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı.