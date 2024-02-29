‘Yalan yanlış açıklamalarla kamuoyunu yanıltanlara asla pirim vermeyeceğiz’ ‘Yalan yanlış açıklamalarla kamuoyunu yanıltanlara asla pirim vermeyeceğiz’

Çorumlu üniversite öğrencisinin kaldığı yurtta asansör faciasında hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde olduğu gibi Çorum'da da yurtlar artık daha sıkı denetleniyor.

Bu kapsamda  Gençlik ve Spor Uzmanı Mustafa Ünlüler, yurtlarda denetim ve incelemelerde bulundu.

Konu ile ilgili Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, öğrencilerin güvenliği ve rahatı için alınması gereken önlemler kontrol edildiği belirtildi. 

 Öğrenciler ile sohbet edip taleplerini dinleyen Ünlüer, sonrasında yurt müdürleri ile denetlemeler ve kalite standartlarına ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı. 

Bir 11 kişi, hastane ve şunu diyen bir yazı 'ॐ T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIGI ÇORUM GENÇLİK MERKEZİ HİTİT KIZ ÖĞRENCİ YURDU GENÇ OFIS GENCLİK MERKEZLERİ 03' görseli olabilirBir 3 kişi görseli olabilirBir 4 kişi ve yazı görseli olabilirBir 10 kişi ve şunu diyen bir yazı 'BLOK' görseli olabilir

Editör: Yüksel Basar