Çorum'da görücü usulüyle tanıştığı kızla evlilik hazırlığı yapan 34 yaşındaki genç ve ailesi, gelin adayı ve yakınlarının kendilerini 500 bin lira dolandırdığını iddia etti.

34 yaşındaki inşaat işçisi Adnan Yılmaz, Çorum'dan bir kişinin aracılığıyla Şanlıurfa'dan genç bir kızla tanıştırıldı.

Evlilik hayali kuran Yılmaz, elindeki parasından da olunca Müge Anlı'nın programına konuk oldu.

Yılmaz, dolandırıcıların yakalanmasını ve paralarını geri iade etmesini istedi.

İddiaya göre, Adnan Yılmaz, görücü usulüyle evlenmek için aracı aracılığıyla Şanlıurfa'da yaşayan 22 yaşındaki Yağmur isimli genç bir kızla ile tanıştırıldı.

Şanlıurfa'ya giderek genç kızın ailesi ile tanışan Yılmaz ailesi genç kız için önce başlık parası ödedi.

Ardından kendi aralarında söz kestiklerini belirten baba Mehmet Yılmaz, Urfa'da yemek yedikleri sırasında gelinin ailesinin bir anda ortadan kaybolduğunu ve dolandırıldıklarını anladıklarını söyledi.

Anne Ayşe Yılmaz ise; "Bir anne-baba olarak çocuğumuzun mürvetini görmek istedik. Çorum'dan Urfa'ya gittik. Kına yakılınca Çorum'a getireceğiz dediler, getirmediler. Sizin gelmenize gerek yok dediler. Küpe aldı, yüzük aldık, kapora verdik. 123 bin lira başlık parası istediler. Toplam 500 bin lira paramız gitti." diyerek dolandırıcıların paralarını geri vermelerini istedi.