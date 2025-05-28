Antalya’nın Akseki ilçesinde kaymakamlık görevini yürüten hemşehrimiz Saliha Karataş, Çankırı’nın Atkaracalar ilçesine atandı.

Aslen Osmancıklı olan ve kamu hizmetinde gösterdiği başarılı çalışmalarıyla takdir toplayan Saliha Karataş, yayımlanan atama kararıyla birlikte yeni görev yeri olan Atkaracalar’da görevine başlayacak.

1993 yılında Çorum’un Osmancık ilçesinde doğan Karataş, ilk ve ortaöğrenimini çeşitli illerde tamamladı. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 2018 yılında İçişleri Bakanlığı’nın düzenlediği Kaymakam Adaylığı sınavını kazandı.

2019 yılında Aksaray Valiliği Kaymakam Adayı olarak mesleğe adım attı. Stajlarını Ankara Gölbaşı ve Bilecik Bozüyük ilçelerinde tamamladı. 2019-2020 yılları arasında Kırıkkale’nin Delice ve Sulakyurt ilçeleri ile Kırşehir’in Akçakent ilçesinde kaymakam vekilliği görevlerini üstlendi. Yurt dışı stajı kapsamında İngiltere’nin Leicester Üniversitesi’nde İngilizce dil eğitimi aldı.

Daha sonra Eskişehir Beylikova’da da kaymakam vekili olarak görev yaptı.

Kaymakamlık kursunu üstün başarıyla tamamlayan Karataş, 25 Eylül 2023 tarihinde Antalya’nın Akseki ilçesindeki görevine başlamıştı.

İngilizce ve Fransızca bilen Karataş, evli ve iki çocuk annesidir.