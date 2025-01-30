Çorum'da Mimar Sinan Ortaokulu'nda Matematik Öğretmeni olarak görev yapan Esra Tandoğan’ın ‘Saklı Tohum’ isimli kitabı çıktı.

38 yaşındaki genç Matematik öğretmeni yıllar önce kurduğu hayali gerçekleştirerek, çocuk kitabı yazdı.

Çocuklara okumayı sevdirecek kitaplar yazmak için bu yola çıkan Tandoğan, öğretmenlikten sonra yazarlık yeni tutkusu oldu.

Genç Matematik öğretmeni günlerini hayaller kurarak, yazarak ve ümit ederek geçirdiğini belirtti.

KİTABIN KONUSU

Çocuklar için yazdığı ‘Saklı Tohum isimli kitabından bahseden Tandoğan, şunları söyledi; “Genetiğiyle oynanan tohumlardan yetişen tarım ürünlerinin, insanların iç organlarına zarar verdiği ve ölümcül hastalıklara sebep olduğu kanıtlanır. İşin kötü yanı, bu süreçte atalık tohum da kalmaz. Tarım yapılamaz hale geldiğinde, açlık ve kıtlık insanları Son Savaş’a sürükler. Dünya artık yok olmanın eşiğindedir. Bu savaştan kurtulabilenler elbette vardır ancak hiçbir şey eskisi gibi değildir. Yıllar sonra Bidara, Aymire ve Toprak atalık tohumları aramak için macera dolu bir yolculuğa çıkar. Bu yolculukta yaşadıkları umulmadık olaylar sayesinde, dostluğu, paylaşmayı ve umudu öğrenirler.”

Mecaz Yayınları aracılığı ile basılan kitap www.kitapyurdu.com sitesinden satışa sunuldu.

Ayrıca yakında Çorum’da yayın ve kitapevlerinde de satışa çıkacağı öğrenildi.