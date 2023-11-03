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Bir tuğla fabrikasında çalışan Çorumlu işçi İbrahim Çamlıbel, Tokat'ın Turhal ilçesinde tren çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Hacılar Mahallesi Çenesiler Küme Evleri mevkisinde sabah saatlerinde bir kişinin rayların üzerinde parçalanmış cesedi bulundu.

Yapılan incelemede cesedin, bölgedeki bir tuğla fabrikasında çalışan İbrahim Çamlıbel'e (43) ait olduğu belirlendi.