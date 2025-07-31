Çorumlu milli sporcu Nur Sultan Özdoğan Dünya Kick Boks Şampiyonasında ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Özbekistan’da yapılan Dünya Kick Boks Şampiyonasında mücadele eden Çorum Ortaköy ilcesi Karahacip köyü nüfusuna kayıtlı Nur Sultan Özdoğan Yıldız bayanlar kategorisinde milli takımda mücadele etti.

Dünya Şampiyonasında zorlu rakiplerini yenerek finale kadar yükselen Özdoğan final maçını kaybederek ikinci oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

CHP Çorum Mulletvekili Mehmet Tahtası gümüş madalya kazanan milli sporcuyu tebrik ve başarılarının devamını diyedi,