Çorum Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, oda üyelerine yönelik teknik eğitim programlarını sürdürüyor.

Alınan eğitimler ve teknik programlar sayesinde Çorum, otomatik şanzıman tamiri ve bakımında bölge iller arasında birinci sıraya yerleşti.

TEKNİK EĞİTİM SERTİFİKALARI TESLİM EDİLDİ

Geçtiğimiz aylarda Oda Başkanlığının önderliğinde Schaeffler firması tarafından düzenlenen “Çift Balatalı Debriyaj Sistemi” konulu teknik eğitimin ardından, katılım gösteren üyelere ait sertifikalar teslim edildi.

Oda Başkanı Necmettin Uzun, oda üyelerini işyerlerinde ziyaret ederek sertifikalarını teslim etti.

Eğitim programlarının da katkısı ile Çorumlu ustaların bölge iller arasında birinci olduğunu dile getiren Uzun, eğitim programına katılım sağlayan tüm üyelere teşekkür ederken, teknik eğitimlerin, gezilerin ve diğer programların devam edeceğini sözlerine ekledi.

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Editör: Çorum Hakimiyet