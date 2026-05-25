Çorum FK’nın tecrübeli futbolcusu Serdar Gürler, TRT Spor'da Süper Lig’e yükseliş sonrası duygularını paylaştı.

kariyerimin en önemli başarılarından birini yaşadım' diyen Gürler; “Hayatımda ilk defa bir alt lige düşmüştüm ama bunun kısa süreceğini biliyordum. Başkanın vizyonuna ve bu takımın kalitesine inandığım için geldim. Dört ay sonra hak ettiğimiz yere, Süper Lig’e çıktık. 34 yaşındayım ve kariyerimin en önemli başarılarından birini yaşadım. Futbolu çok seviyorum ve daha büyük başarılar yaşayacağıma inanıyorum. Bodrum maçından sonra çok üzülmüştük çünkü eksik bir adım kalmıştı. Bugün ise başardık. Tatil boyunca bunun keyfini yaşayacağım.” dedi

Tecrübeli oyuncu ayrıca Konya’nın kariyerinde özel bir yere sahip olduğunu belirterek duygusal anlar yaşadı.

Devre arasında Eyüpspor'dan transfer edilen Gürler, Çorum FK formasıyla 7 gol 3 asistlik katkı sağlayarak takımının şampiyonluğa uzanmasında destek verdi.