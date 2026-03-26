Orman Haftası etkinlikleri kapsamında İskilip’te vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

İskilip Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, ilçe halkından yoğun ilgi gördü.

21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen programda, sabah saatlerinde başlayan fidan dağıtımı gün boyu devam etti. Etkinlikle doğa bilincinin artırılması ve ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağlanması hedeflendi.

16 bin 500 fidan vatandaşlarla buluştu

İskilip Orman İşletme Müdürü Bülent Kayadibi, 2026 yılı kapsamında yaklaşık 5 bin karaçam, 3 bin mavi servi, 2 bin 500 kara servi, 5 bin iğde ve bin badem olmak üzere toplamda 16 bin 500 fidanın dağıtıldığını açıkladı.