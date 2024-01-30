Çorum’un Alaca ilçesine 3 uzman doktor ataması yapıldı. Alaca Devlet Hastanesi'ne atanan doktorlar hasta kabulüne başladı.

Uzun zamandır uzman doktor olmadığı için ilçedeki hastaların büyük bölümü Çorum'daki hastanelere sevk ediliyordu. Alaca Devlet Hastanesi'ne yapılan 3 yeni uzman doktor ataması ile bu problem bir nebze aşılmış oldu.

Alaca Devlet Hastanesi'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Hastanemize iç hastalıkları uzmanı, anesteziyoloji reanimasyon uzmanı ile diş hekimi atandı, doktorlarımız hastanemizde hasta kabul etmeye başlamıştır. Doktorlarımıza yeni görevinde başarılar dileriz" denildi.