Çorum’un İskilip İlçesi Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye’nin 361’inci sanayi bölgesi olarak kayıtlara geçti.

OSBÜK (Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu) Başkanı Memiş Kütükçü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı 361’inci İskilip OSB’miz ülkemize hayırlı olsun.” dedi.

ÇORUM'DA OSB SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Bilindiği üzere Çorum’un İskilip İlçesi OSB'nin tüzel kişilik kazanmasıyla alt yapı çalışmaları başladı. Kentte organize sanayi bölgesi sayısı Çorum merkez, Osmancık, Sungurlu ve son olarak İskilip ile 4’e yükseldi.