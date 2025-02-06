Çorum’un il geneli nüfusu 521 bin 335, şehir merkezi nüfusu ise 297 bin 255 oldu.

Çorum'da geçtiğimiz yıla oranla 14 ilçeden tamamında nüfus sayısı azaldı.

EN BÜYÜK İLÇE SUNGURLU

Nüfus sayısında Çorum'un en büyük ilçesi yine Sungurlu oldu.

Sungurlu merkez nüfusu 32 bin 31’den, 33 bin 373’e yükseldi.

Sungurlu ilçe merkezi ise 33 bin 373, köyler 15 bin 471 ve toplam 48 bin 844 olarak açıklandı.

Çorum'un ikinci büyük ilçesi Osmancık'ın nüfusu ise 43 bin 56 olarak açıklandı. Osmancık ilçe merkez nüfusu 30 bin 238 oldu.

EN ÇOK GÖÇ VEREN İLÇELER

İlçeler arasında nüfusu en çok azalan Uğurludağ oldu. 2023 yılında 8 bin 333 olan ilçe nüfusu 2 bin 051 kişi azalarak 6 bin 282'ye kadar düştü.

Uğurludağ'dan sonra en çok göç veren ilçe 1943 kişi ile Ortaköy, 1093 kişi ile Bayat oldu.

İşte Çorum’un İlçelerinin Nüfus Sayıları

Alaca 29 bin 448, Bayat 13 bin 654, Boğazkale 3 bin 673, Dodurga 5 bin 325, İskilip 28 bin 817, Kargı 15 bin 518, Laçin 4 bin 336, Mecitözü 14 bin 191, Oğuzlar 4 bin 794, Ortaköy 6 bin 553, Uğurludağ 6 bin 282