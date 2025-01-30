İskilip’in önemli alanlarından Atatürk Orman Çiftliği, vatandaşlara daha konforlu bir kullanım sağlamak amacıyla yenileniyor.

Belediye ekiplerince yürütülen çevre düzenleme ve yenileme çalışmaları, Belediye Başkanı İsmail Çizikci’nin de katılımıyla yerinde incelendi.

Başkan Çizikci, çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, “Mesire alanımız ve çok amaçlı düğün salonumuzun daha güzel ve işlevsel hale gelmesi için tüm ekiplerimizle sahadayız. Vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmak için çaba harcıyoruz” dedi.

Çizikci sahada görev yapan ekip arkadaşlarına kolaylıklar diledi.