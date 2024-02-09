Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Kışlacık köyünde yetiştirilen ve lezzeti, yumuşaklığı ile dikkat çeken Kışlacık Pırasası için coğrafi tescil başvurusunda bulunuldu.

Kışlacık köyünün lezzeti ve kalitesiyle tanınan meşhur pırasası, Çorum’un coğrafi tescilli ürünleri arasında yer alması için patent enstitüsüne başvuru yapılırken, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasatı yapılan Kışlacık Pırasası’nın ekili alanları ve çiftçileri ziyaret ederek hasat ve yıkama işlemlerine eşlik etti.

KIŞLACIK PIRASASI HAKKINDA

Üreticiler, pırasanın kendileri için en büyük gelir kaynağı olduğunu belirtiyorlar.

Mecitözü İlçesi’nin Kışlacık Köyünde yetiştirilen ve ekonomik öneme sahip alternatif bitki olan Kışlacık pırasası, yörede tanınan bir sebze olarak Kışlacık’ta yoğun bir şekilde ticari amaçlı olarak uzun yıllardır yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Kışlacık pırasasının gövde kısmı hafif yumuşak ve beyaz olup gevrek bir yapı kazanmıştır.

Çorum, Mecitözü, çevre il ve ilçelerdeki pazarlarında tanınmış olan Kışlacık pırasası, Mecitözü ilçesinin de tanıtımına katkı sağlamaktadır.

Pırasa A, E, B1, B2 ve C vitaminleri, sodyum, potasyum, kalsiyum, fosfor, demir ve magnezyum gibi mineralleri bolca içermektedir. Sağlıklı beslemede ön plana çıkan pırasa bitkisi çeşitli hastalıklara iyi gelmekte.