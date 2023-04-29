FATİH BATTAR

Emlak ve Gayrimenkul Danışmanı Emre Yıldız, Çorum’un ilk tapu takip merkezini hizmete açtı.

Karakeçili Mahallesi Albayrak Caddesi numara 13/B (Albayrak İlkokulu karşısı) adresinde hizmete giren Yıldız Tapu Takip Emlak ve Danışmanlık Merkezi’nin açılışına AK Parti Çorum Milletvekili ve 28.Dönem Milletvekili Adayı Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkanı Murat Günay ve çok sayıda davetli katıldı.

Yıldız Tapu Takip Emlak ve Danışmanlık Merkezi ile ilgili bilgi veren Emre Yıldız, Çorum’da ilk tapu takip merkezi açmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

‘Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmenize yardımcı oluyoruz’ sloganıyla 12 yıllık tecrübe ile tüm tapu işlemlerinde Çorum halkının hizmetinde olduklarını belirten Yıldız, işletme olarak ayrıca miras intikal işlemleri, miras taksim sözleşmesi, tapu ad-soyad düzeltmeleri, web tapu işlemleri, tapu harç ödemeleri, imar barışı işlemleri, tapu kaydı-senedi çıktıları, web tapu yönlendirme, ölünceye kadar bakma akdi, alım-satım işlemleri yaptıklarını kaydetti.