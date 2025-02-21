Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği (ÇOSTOG), yeni yerine taşındı.

İlhan Kılıç’ın başkanlığında, geçtiğimiz yıl Ulukavak Mahallesi Yaşatma Dayanışma Derneği’nin isim değişikliğine giderek kurulan ÇOSTOG, Yeniyol Mahallesi Sel Sokak Ak iş Merkezi 31/16 adresine taşındı.

Yeni ofisinde ziyaretçilerini kabul eden ÇOSTOG Başkanı İlhan Kılıç, önümüzdeki günlerde yeni çalışma ve projelerle hizmet çıtasını yükselterek yola devam edeceklerini söyledi.

Çorum Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Fatih Bilgi, beraberinde Şef Handan Daşçı ve Seyhun Kaygısız ile birlikte Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği’ni ziyaret etti.

Dernek Başkanı İlhan Kılıç ile bir süre sohbet eden Fatih Bilgi ve beraberindekiler, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Kılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Dernekler Müdürlüğü yöneticilerine teşekkür etti.