DEM Parti'den Mithat Sancar, Pervin Buldan ve Faik Erol, bugün altıncı kez Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na gitti.

Öcalan'ın, bu görüşme neticesinde fesih sürecine ilişkin kritik bir mesaj vermesi bekleniyor.

BU HAFTA SİLAH BIRAKABİLİRLER

Öte yandan örgüte yakın kaynaklar, silahların imhası için tüm hazırlıkların tamamlandığını öne sürdü.

PKK'nın bu hafta Süleymaniye'de silah bırakma sürecinin resmen başladığını açıklamaları bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEKLER

Sürece dair çalışmalar ve görüşmeler hız kazanırken heyetin, bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

DEM PARTİ'NİN SON ZİYARETİ

DEM Partisi heyeti, en son 18 Mayıs tarihinde İmralı Adası’na giderek Abdullah Öcalan ile görüştü.

Bu ziyaret, heyetin beşinci ziyareti olup, Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol tarafından gerçekleştirildi.

Yaklaşık 2,5 saat süren görüşme sonucunda Öcalan’ın sürece ilişkin umutlu olduğu belirtilmişti.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024’te partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a örgütün lağvedilmesi çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu çağrıyı destekleyerek, "Devlet Bey, tarih yazan, yol gösteren bir liderdir. Bu çağrıyı doğru okuyanlar tarihi bir fırsat kapısını fark ediyor ve büyük heyecan duyuyor." ifadelerini kullandı.

Siyasi partilerin büyük bir çoğunluğunun destek verdiği bu sürecin ardından, Demokrasi ve Emek Partisi (DEM Parti) geçtiğimiz Kasım ayında, Abdullah Öcalan ile görüşme talebiyle Adalet Bakanlığı’ndan izin aldı.

DEM PARTİ'DEN SORUMLULUK VURGUSU

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 9 Aralık 2024 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “1 Ekim itibarıyla Sayın Bahçeli’nin başlattığı tartışmaları olumlu ve önemli bulduğumuzu söyledik. Türkiye’nin barışı için üzerimize düşen sorumluluğu almaya hazırız.” dedi.

İZİN SONRASI GERÇEKLEŞEN ZİYARETLER

Adalet Bakanlığı’ndan alınan izinle 28 Aralık 2024’te, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan ile bir araya geldi.

Bu ziyaretin ardından DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yanı sıra AK Parti, CHP, MHP, DEVA, Gelecek ve Saadet partilerini ziyaret ederek süreci değerlendirdi.

Heyet, 11 Ocak 2025’te tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı Edirne Cezaevi’nde ziyaret ederek gelişmeler hakkında bilgi verdi. Demirtaş da süreci desteklediğini ifade etti.

Daha sonra Irak’a geçen heyet, Şubat ayında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve diğer yetkililerle bir araya gelerek görüşmeler yaptı.

Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirdiği kongrede Abdullah Öcalan’ın çağrısı doğrultusunda eş zamanlı toplantılar düzenledi.

Bu toplantılar sonucunda, örgütün fesih ve silah bırakma kararı aldığı kamuoyuna duyuruldu.

Şimdi ise devlet kurumları, sürecin sağlıklı ve etkin şekilde ilerlemesi için gerekli tüm çalışmaları titizlikle sürdürecek.