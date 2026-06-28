Ankara'da kseroderma pigmentozum (XP) hastası olan ve sürücü ehliyeti alabilmek için kursa yazılan bir kişi kurs yetkililerine hastalığı hakkında bilgi vererek yardımcı olunmasını istedi.

Kseroderma pigmentozum (XP) hastası olan bir vatandaş, sürücü ehliyeti almak için başvurduğu kursun direksiyon sınavı saatlerinin güneş ışığına maruz kalma riski nedeniyle sağlık durumuna uygun olmadığı gerekçesiyle KDK'ye başvurarak mağduriyetinin giderilmesini sağlamıştır.

XP hastası olan bir kişi sürücü ehliyeti almak için kursa yazılmıştır.

Kişiye, hastalığı nedeniyle teorik sınavı akşam saatlerinde girme imkanı sağlanmış ve sınavı başarıyla geçmiştir.

Direksiyon sınavının akşam yapılma talebi, sınav saatlerinin 09.15-17.25 arasında yapılabileceği gerekçesiyle reddedilmiştir. Vatandaş, güneş ışığına doğrudan maruz kalmasının ciddi sağlık riski oluşturduğunu belirterek KDK'ye başvurmuştur.

KDK'nin ilgili birimlerle temasa geçmesi üzerine, başvurucunun direksiyon sınavının kasım-aralık arasında ve güneş battıktan sonraki saatlerde yapılması planlanmıştır.

TEORİK SINAVA AKŞAM GİRDİ

Talebin ardından teorik sınava akşam saatlerinde girmesi sağlanan vatandaş, sınavı başarıyla geçti. Direksiyon sınavının da akşam yapılmasını isteyen vatandaşın talebi, "direksiyon sınavının 09.15-17.25 saatleri arasında yapılabileceği" gerekçesiyle reddedildi.

TALEP REDDEDİLİNCE KDK’YA BAŞVURDU

Bunun üzerine KDK'ye başvuran kişi, güneş ışığına doğrudan maruz kalmasının ciddi sağlık riski oluşturduğunu belirtti. Hastalığıyla ilgili yüzde 80 engelli sağlık kurulu raporu bulunduğunu ifade eden başvurucu, direksiyon sınavının sağlık durumuna uygun olarak güneş tamamen battıktan sonra yapılmasını istedi.

MAĞDURİYET ÇÖZÜME KAVUŞTU

Başvuru üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün ilgili birimleriyle temasa geçen KDK, vatandaşın mağduriyetini çözüme kavuşturdu. Müdürlük, başvurucunun direksiyon sınavının kasım-aralık arasında ve güneş battıktan sonraki saatlerde yapılmasının planlandığını bildirdi.