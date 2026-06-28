Kanal 7 ekranlarında Başkent Kulisi programına konuk olan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet'in sorularını yanıtladı.

Bakan Memişoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

760 program gerçekten önemli bir başarı. Sizleri tebrik ediyorum.

Bizim sağlıkla ilgili genetiğimizde olumlu bir taraf var. Bizim medeniyetimize baktığınız zaman tüm medeniyetlerimizde sağlığı ön planda tutmuşuz. 1206 yılında Kayseri'de tıp fakültesi kurulmuş. Bugün modern tıp dediğimiz gibi ayrı alanlarda kurulmuş. Ruh hastalarına bile müzik ve su ile tedavi etmişler. Edirne'de, Tokat'ta şifahaneler kurulmuş. Baktığınız zaman birçok aşı ve sağlık alanında başarıları olan bir ülkeyiz. Son 24 senede Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ile çok büyük bir gelişim yaşadık. Türkiye sağlıkta dünya markası olduğunu gördü. Tüm dünya bunu gördü. Türkiye tüm ülkelerin sağlık sistemini model aldığı bir ülke. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden dahi Türkiye'ye sağlık hizmeti almaya geliyorlar. Nitelik olmadan kimse gelmez. Bugün sağlık demek güven demektir. Siz canınızı emanet ediyorsunuz, güven endeksi yüksek olması lazım. Her gün günlük 3 milyon kişi sağlık hizmeti alıyor. Yılda yurtdışından 3 milyon kişi gelip sağlık hizmeti alıyor.

"DÜNYANIN EN KAPSAMLI SAĞLIK HİZMETİNİ SUNUYORUZ"

Türkiye sağlıkta hizmet kapasitesi anlamında dünyanın en önemli ülkelerinden birisi. İnsanların sağlık hizmetine karşı güvenilirlik konusunda dördüncüyüz. Bugün Türkiye kendisini sağlık anlamında ücretsiz sağlık hizmeti verebiliyor.

Toplumun ki özellikle Türkiye son 25 senede şehirleştiğini görürsünüz. Kırsalda siz beslendiğiniz zaman sabah beslenirsiniz sonra tarlaya gider hareket edersiniz. Hareket ve yaşam tarzını değişirse riskler ortaya çıkar. Bunlardan birisi kilo, ikincisi sigara ve üçüncüsü internet gibi bağımlılıklardır.

Dünyanın gerçekten sağlık altyapısı anlamında en kapsamlı, en güvenilir sağlık hizmetini sunuyoruz.

SİGARA YASAKLARININ İHLALİ

Bununla ilgili bir kanun taslağı hazırladık, bazı değişiklikler olabilir ama bizim bir taslağımız var. Bir kaç ay içerisinde tekamül hale gelmiş olacak. Sigara ve tütünün görünür olmasını istemiyoruz. Görünür olmamasını sağlayacağız. 18 yaş altına sigara yasağı kontrol edilmiyor, bununla ilgili de taslağımıza bazı maddeler koyacağız. Yasaklamayacağız ama görünür olmasını engelleyeceğiz. Mekanlar camekanlı mı? Kapalı mı? Açık mı? Bunları netleştireceğiz. 2025 yılında Türkiye'de 8 milyar paket sigara satılmış, ben toplumumun kanser olmasını istemiyorum. Türkiye bu sigaradan ve internet gibi çok fazla kullanımından uzak durması lazım. İnsanoğlu bağımlılıkla yaşayabilir ama bu spor bağımlılığı olsun. Kötü bağımlılıklar sizi yönetmesin. İnternet sizi kullanacağına siz interneti kullanın.