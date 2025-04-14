Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mustafa Özateş, DEVA Partisi İl Başkanlığı görevine getirildi.

Çorum’da DEVA Partisi'nin kurucu üyelerinden olan Mustafa Özateş, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan tarafından İl Başkanlığı görevine getirildi.

Mustafa Özateş Kimdir?

15.11.1966 Çorumlu doğumlu olan Özateş, ilk, orta ve lise eğitimlerini Çorum’da tamamladı. Üniversite eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesinde tamamlayan Özateş, halen Çorum’da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Görevini yürütmektedir.