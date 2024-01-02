Uzun yıllardır ihale edilmeyi bekleyen ve defalarca ihalesi iptal olan Çorum Devlet Hastanesi'nin ihalesi geçtiğimiz 13 Kasım'da ihale edilmişti ancak aradan geçen 50 güne rağmen Devlet Hastanesi'nin ihalesi onaylanmadı ve ihaleyi alan yüklenici firma çalışmalara başlayamadı.

Bugün bir basın toplantısı düzenleyen AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Devlet Hastanesi'nin son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Devlet Hastanesi'nin inşaatına başlanılması için bakanlığın onayının beklendiğini açıklayan Günay, bakanlık onayının ardından yüklenici firmaya yer teslimi yapılacağını ve inşaatın kısa süre içerisinde başlanacağını ifade etti.

Günay, yeni Devlet Hastanesi'nin hizmete girmesiyle Çorum halkının sağlık alanında yaşadığı sıkıntıların da çözüleceğini sözlerine ekledi.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl 4 defa ihaleye çıkmasına rağmen müteaahit firmaların yaşamadığı Çorum Devlet Hastanesi 13 Kasım'da yeniden ihaleye çıkmış ve ihaleyi Çorumlu İş insanı Makimsan firmasının sahibi Atilla Dikçi, 730 milyon TL bedelle almıştı.

3 yılda bitirilmesi planlanan hastanenin ihalesinin aradan geçen 50 güne rağmen Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmaması akıllarda soru işareti bıraktı.