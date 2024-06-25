Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik başvurusu yapacaklara son tarih uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bedel ve ek bedel tutarının Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz tarihi itibarıyla memur aylık kat sayısına göre güncelleneceği hatırlatıldı.

Açıklamada, başvuruda bulunmak isteyen adayların 28 Haziran tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlaması gerektiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik başvurusu yapacaklara son tarih uyarısında bulundu.

Bakanlık açıklamasında, bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarının, Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2024 itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceği hatırlatıldı.

Mevcut tutar üzerinden bedelli askerlik yapmak isteyenler için son tarihin 28 Haziran olduğu belirtildi.

Açıklamada, adayların bu tarihe kadar müracat ve ödeme işlemlerini tamamlaması gerektiği ifade edildi.

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR?

Bedelli askerlik tutarı, geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki orana sabitlenmişti.

2024 yılı temmuz ayında geçerli olacak yeni bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammı oranlarına göre belli olacak.

6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek olan memur maaşı zammının ardından bedelli askerlik ücreti genelgesi yayınlanacak.

28 Haziran tarihine kadar başvurusunu tamamlayan adaylar, 182 bin 608 lira karşılığında bedelli askerlik yapabilecek.

