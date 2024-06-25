Pasolig yetkilileri bugün yeni sezon bilet satışları için Yeni Stadyumu incelemeye geliyor.

Pasolig yetkilileri bugün Yeni Stadyumda bilet satışı konusunda yapılacak tribün değişikliği ve diğer konularda tespit yapmak ve bunları belirlemek için inceleme yapacak.

Bu inceleme sonunda koltukların ve tribünlerin belirlenmesinin ardından yönetim tarafından kombine bilet fiyatları belirlenecek ve yeni sezon kombineleri satışa başlayacak.

Kırmızı Siyahlı kulübün bugün yapılacak incelemenin ardından kombine bilet fiyatlarını belirleyerek önümüzdeki hafta içinde satışa çıkarması bekleniyor.