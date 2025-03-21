Demokrat Parti (DP) İl Başkanı Ahmet Damar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 106 şüphelinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Halkın iradesinin ayaklar altında olduğunu ifade eden DP İl Başkanı Ahmet Damar,

“Demokrasi yerini tek adamlık olan padişahlığa doğru. Özgür Özel, CHP’yi yumuşattın alsana yumuşak zemine basması kolay oluyor. Hukuk, adaletin kalmadığı bir ülkede hiçbir kurumdan, karardan bahsedilemez. Sadece kanunsuzluk kanunsuzluktan bahsedilir. İktidar birinci perdeyi kapattı şimdi ikinci perdedeki zorbalıklarını ortaya koymaya başladı. Demokrat Parti Genel Başkanımız Sayın Gültekin Uysal’ın önceki beyanatlarında bahsettiği oyunlar şimdi sırasıyla yürürlüğe konmaya başladı. Kamu otoritesinin tüm imkanları, seçim ile ilgili hakem kuruluşların, yargının, güvenlik bürokrasinin, devlet eliyle aldırılmış medyanın desteğine rağmen 'olur da kaybederim' korkusu ile muhtemel adayları yarışa sokmamaya çalışmak Erdoğan'ın artık kaybettiğini ispat ediyor. Geçmişte söylemiştik; bu beyler gideceklerini, düşeceklerini anladıklarında arkalarından koca bir ülkeyi sürüklemeyi, Milleti de muhtemel tercihlerinden dolayı cezalandırmayı seçecekler diye.

Öfkeleri millete. Öfkeleri bunca yolsuzluk, hukuksuzluk sonrası, bu beyler daha fazla yesin, zenginleşsin diye milletin sefalete mahkum edilmesi sonrası 'artık' milletin kendilerine kanmayacak olması, kendilerine artık "evet" demeyeceklerini anlamaları yüzünden. Demokratik kaybımızı anlatmak yetersiz, sabahtan beri sadece ekonomik olarak kaybımıza bakın millet olarak” dedi.