Çorum’da Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan Duduoğlu Çelik Döküm, Hıdırellez Günü nedeniyle İskilip Dolması ikram etti.
Duduoğlu Çelik Döküm tarafından geleneksel hale getirilen Hıdırellez etkinliğinin 18’incisi gerçekleştirildi.
Etkinliğe Vali Yardımcıları Erdoğan Kanyılmaz ve Yeliz Mercan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz, Çorum Ticaret Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Burak Yalçın, siyasi parti il başkanları, STK temsilcileri, çok sayıda sanayici işadamları katıldı.
Hıdırellez etkinliğinde protokol üyelerine ve davetlilere İskilip Dolması ikram edildi.
İşadamı Mustafa Duduoğlu, 12.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilen Hıdırellez Yemeği’ni 18 yıldır organize ettiklerini belirterek, geleneğin bundan sonraki yıllarda da devam edeceğini söyledi.