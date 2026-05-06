Samsun’da yapılan Gençler Türkiye Masa Tenisi şampiyonasında çiftlerde de kürsü Çorumlu sporcuların oldu.

Yeşilay Gençler Türkiye Masa Tenisi şampiyonasında ikinci gün karışıt çiftler müsabakaları yapıldı.

Çift kadınlarda Arenaspor’dan Aybüke Banu Şimşek partneri Büşra Demir ile birlikte tüm rakiplerini yenerek ikinci şampiyonluğunu kazandı.

Arenaspor’un diğer şampiyon sponcu Asude Tuba Şimşek de partneri Ela Su Yönter ile birlikte finalde ikiz kardeşini kaybetti ve ikincilik kupasının sahibi oldu.

Çift erkeklerde ise zirveye Çorum Belediyespor sporcuları damga vurdu. Takımlarda Türkiye Şampiyonluğunu kazanan Berk Öztoprak ile Muhammed Ali Atakul ikilisi tüm maçlarını kazanarak takımların ardından çift erkeklerde de ikinci şampiyonluğu kazandı.

Aynı takımdan Arda Kekillioğlu ise partneri Mustafa Nebhan ile birlikte finalde kaybederek ikincilik kupasının sahibi oldu.