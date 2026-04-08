6 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü turnuvasında 37 erkek 12 kız 49 sporcu mücadele etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen turnuva Yeni Spor Salonunda yapıldı.

Turnuvada erkeklerde 37 kızlarda 12 sporcunun mücadele ettiği turnuva sonunda katigorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:

Minik erkeklerde Mustafa Yağız birinci Atlas Irmak ikinci Yasir Kayra Aşgın üçüncü Salih Furkan Kasatura dördüncü oldu. Küçük erkeklerde de Kerem Urhan birinci Ayaz Kanak ikinci Fatih Kaynak üçüncü Nurullan Bekir Yarış ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

Minik Kızlar kategorisinde birinciliği Seynep Ela Çelik kazanırken İpek Öztürk ikinci Sevde Sezgin üçüncü Aysa Irmak dördüncü oldu. Küçük kızlarda ise Elif Nur Koç birinci Bengisu Karaca ikinci Ravza Nur İpek üçüncü Zeynep Kaynak ise dördüncü oldu.

Yıldız erkeklerde Elif Nur Koç birinciliği kazanırken Zeynep Ela Çelik ikinci Elif Su Erkocak üçüncü Bengisu Karaca dördüncü sırada yer aldı.

Yıldız erkeklerde Hüseyin Eren Yılmaz tüm maçlarını kazanarak birinci olurken Ali Osman Atmaca ikinci Kemal Efe Ceyhan üçüncü Fatih Kaynak ise dördüncü oldu.

Genç erkeklerde Şeyhmus Kaplan birinci Ahmet Aziz Yetim ikinci Muhammed Eymen Solak üçüncü Mikail Berfe dördüncü oldu.

Büyük kızlarda ise Rümeysa Kaynak rakipsiz olarak birinci Büyük erkeklerde ise Ali Said Akdoğan birinci Mustafa Seçer ikinci Doruk Coşgun ise üçüncü oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcuların ödüllerini Çorum Belediyesi Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak, Masa Tenisi İl Temsilcisi Alpaslan Hoşgör ve Hitit Üniversitesi Spor Bilemleri Öğretim görevlisi Doç. Dr. Abdurrahim Kaya verdi.