Dart İl birinciliği Atatürk Spor Salonunda 70 sporcunun katılımı ile yapıldı.

Yıldızlar ve gençlerde kız erkek büyüklerde ise erkekler kategorilerinde yapılan il birinciliği birbirinden zorlu müsabakalara sahne oldu. İl birinciliğinde kategorilerinde ilk sırada yer alan sporcular ilimizi Türkiye Şampiyonasında temsil etmeye hak kazandılar.

Yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sponcular şöyle: Yıldıt Kızlar’da Öykü Şahin birinci olurken Öykü Dalar ikinci Gökcenur Şirin üçüncü Eylül Kara dördüncü oldu.

Yıldız erkeklerde ise Ayas Sert birinci Mustafa Emin Zürriyet ikinci Emir Yıldız üçüncü İbrahim Ege Kaya dördüncü oldu.

Genç kızlarda Eylül Rana Çeltek birinci Yağmur Orak ikinci İrem Berra Dinçer üçüncü Azra Kaleli dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

Genç erkeklerde Emrullah Efe Kepçe birinci olurken Mehmet Çakıroğlu ikinci Hüseyin Efe Kanlı üçüncü Nurullah Ünal dördüncülük kupasını aldı.

Büyük erkeklerde Ege Özceylan birinci Seçkin Erbaş ikinci Koray Boyar üçüncü Oğuz Köse dördüncü oldu.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları verildi.