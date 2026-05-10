Vali Ali Çalgan, Engelliler Haftası nedeniyle mesaj yayınladı.

Engelli bireylerin toplumsal hayata eşit, aktif ve onurlu bir şekilde katılımına dikkat çekmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen 10-16 Mayıs Engelliler Haftasının, herkes için önemli bir farkındalık vesilesi olduğunu belirten Vali Ali Çalgan,

“Toplum olarak yardımlaşma, dayanışma ve merhamet duygularıyla yoğrulmuş köklü bir kültüre sahibiz. Bu değerler, engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında yer alabilmelerini desteklemek ve karşılaştıkları zorlukları birlikte aşmak konusunda bizlere önemli sorumluluklar yüklemektedir. Çünkü gerçek engel; fiziki sınırlılıklardan çok, zihinlerdeki önyargılar ve duyarsızlıktır” dedi.

“Engelli bireylerin eğitimden istihdama, sosyal hayattan kültürel faaliyetlere kadar her alanda daha görünür ve aktif olmalarını sağlamak hepimizin ortak görevidir” diyen Vali Ali Çalgan, “Bu noktada yapılması gereken, yalnızca belirli günlerde değil, hayatın her anında empati kurmak, destek olmak ve fırsat eşitliğini güçlendirmektir. Devletimizin bu alanda yürüttüğü çalışmalar her geçen gün artmakta; engelli bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik önemli adımlar atılmaktadır. Ancak kalıcı ve güçlü bir toplumsal dönüşüm, ancak tüm bireylerin katkısı ve duyarlılığı ile mümkün olacaktır. Bu anlamlı hafta vesilesiyle, engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve onların yanında olduğumuzu hissettirmek için daha fazla çaba göstermemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor; sevgi, saygı ve anlayışın hâkim olduğu bir toplum temennisiyle Engelliler Haftası’nın farkındalık ve birlik duygularımızı güçlendirmesini diliyorum” ifadelerin kullandı. (Haber Merkezi)