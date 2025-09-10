Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşayan Hasan Kayaer, 41 kez kan bağışında bulunarak altın madalya almaya hak kazandı.

İlçede yıllardır pide ustası olan duyarlı vatandaş Hasan Kayaer, altın madalya almaya hak kazandı ve Kızılay tarafından altın madalya ile ödüllendirildi.

Öte yandan 29 defa kan bağışında bulunan bir diğer duyarlı vatandaş Furkan Yalçın’da gümüş madalya ile ödüllendirildi.

Türk Kızılayı Derneği Sungurlu Şube Başkanı Kerim Mandıralıoğlu, “Türk Kızılay’ına 41 kere kan bağışında bulunan Hasan Kayaer altın madalya ile 29 defa kan bağışında bulunan Furkan Yalçın da gümüş madalya ile ödüllendirildi. Ödüllerini Kızılay Sungurlu Şube Başkan Yardımcısı Ramazan Yayangil takdim etti. Bu özverili davranışları için her iki bağışçımıza ayrı ayrı teşekkür ederiz.

KAN BAĞIŞI KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

Türk Kızılay’ı kan bağış aracı 9-11 Eylül tarihlerinde (Salı-Çarşamba-Perşembe) Sungurlu’da Atatürk Meydanında olacak. 11.00 - 18.30 saatleri arasında kan bağışında bulunan herkese futbol topu hediye edilecek. Duyarlı Sungurlu halkımızı kan bağışına bekliyoruz.” dedi.