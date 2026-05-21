Çorum Eczası Odası, Bilimsel Eczacılığın 187. yıldönümü nedeniyle 14 Mayıs Eczacılık Haftası Gala Yemeği programı düzenledi.

Gala Yemeğine eczacılar ve ailelerinin yanı sıra, Selçuk Ecza Deposu Samsun Şube Müdürü Yaşar Peçe, Çorum Şube Müdürü Adem Kütük, Cencora Ecza Deposu Çorum Bölge Müdürleri Murat Kemeç ve Lütfü Mergen, İSKOOP Böle Sorumlusu Hamdi Çekin, Kasa Ecza Deposu Sefer Kalkan ve yetkililer katıldı.

Meslekte 50. yıl plaketleri önceki dönem Oda Başkanı 12.Dönem Büyük Kongre Delegesi ve Türk Eczacıları Birliği 45.Dönem Yüksek Haysiyet Divanı Sönmez Çalışkan tarafından Mustafa Bülent Pekin, Lütfi Garip, Esat Bayrak, Metin Derman, Oya Alaybeyoğlu ve Naciye Sarı’ya, meslekte 40. yıl plaketleri Oda Başkanı Erol Afacan tarafından Süleyman Koca, Halil İbrahim Küçüker, İsmet Akaydın, Ahmet Terzi ve Gönül Sağlam’a, meslekte 25. yıl plaketi Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Çelebi Ayvaz tarafından ise Özlem Özkurt’a takdim edildi.