Arca Çorum FK, Pazar günü Konya'da oynanacak final maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselebilmek için sahaya çıkacak olan kırmızı siyahlılarda tek eksik Sinan Osmanoğlu.

Play off ilk tur maçı olan Keçiörengücü karşılaşmasında sakatlanan Sinan Osmanoğlu Bodrum maçlarını kaçırmıştı.

Osmanoğlu, Konya'daki final maçında da forma giyemeyeceği öğrenildi.

Bu sezon devre arasında Gençlerbirliği'nden transfer edilen 36 yaşındaki tecrübeli stoper, Çorum FK formasıyla 19 maçta 1620 dakika süre aldı.

Osmanoğlu bir de gol sevinci yaşadı.