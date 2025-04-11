Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, İstanbul Eczacı Odası’nın başlattığı “Gıda Takviyeleri, OTC ve Dermokozmetik Ürünlerin Sadece Eczaneden Temini” konulu çalışmasına tam destek verdiklerini belirtti.

Pandemi süreciyle birlikte gıda takviyeleri, bitkisel içerikli destekler, OTC (tezgah üstü) ürünler ve dermokozmetik ürünlerin kullanımının hızla arttığını kaydeden Erol Afacan, “Ancak ne yazık ki bu artışa paralel olarak sosyal medya, internet platformları, zincir marketler ve yetkisiz kişiler aracılığıyla yapılan kontrolsüz ve denetimsiz satışlar, halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eder hale gelmiştir. Sahte, merdiven altı üretim ürünlerin yanı sıra; cilt bariyerini doğrudan etkileyen, uygun olmayan içeriklerle sunulan dermokozmetik ürünlerin gelişigüzel kullanımı da alerjik reaksiyonlar, cilt hasarı ve uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.

Oysa ki bu ürünlerin doğru, güvenli ve bilimsel temellere dayalı şekilde sunulması gereken yer eczanelerdir” dedi.

Eczacıların, hastanın sağlık geçmişini değerlendiren, ilaç ve ürün etkileşimlerini bilen, doz ve uygulama sürelerini yöneten birinci basamak sağlık danışmanları olduğunu kaydeden Afacan, “Gıda takviyeleri, OTC ve dermokozmetik ürünler yalnızca eczaneden temin edilmeli, eczacı danışmanlığı olmadan kullanılmamalıdır. Çünkü eczaneler halk sağlığının güvencesidir. Bu kapsamda Çorum Eczacı Odası olarak, eczane dışı satış kanallarından temin edilen ürünler nedeniyle yaşanan sağlık sorunlarını, şüpheli ürün örneklerini ve görsellerini, yalnızca bu çalışma için oluşturduğumuz ‘[email protected]’ adresine iletilmek üzere meslektaşlarımızdan toplamaya başladık. Elde edilen veriler İstanbul Eczacı Odası ile koordineli şekilde analiz edilerek kamuoyuyla paylaşılacaktır. Çorum Eczacı Odası olarak, halkımızı bilinçlendirmek, sahte ve kontrolsüz ürün satışının önüne geçmek ve eczacının sağlık danışmanlığı rolünü güçlendirmek adına bu çalışmaya kararlılıkla destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)