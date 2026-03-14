Arabica Erkekler Voleybol 1. liginde Sungurlu Belediyespor final maçını 4 Nisan’da Ankara’da oynayacak.

Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Voleybol Liginde play-off tarihlerini açıkladı.

17 Mart salı günü oynanacak maçlarla sona erecek ligde birinci olan Onikişubat Belediyespor takımı Efeler Ligine yükselmeyi garantiledi.

Ligi ikinci sırada bitiren Sungurlu Belediyespor ise final oynamaya hak kazandı.

Ligde Arkasspor, Yücelen Anamurspor, Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor takımları play-off’u garantiledi. Son iki hafta maçlan sonunda Ünsal Group Şiran Akademi ve Osmangazi Belediyespor takımlarından birisi daha play-off bileti alacak.

Son maçların ardından ligi üçüncü bitiren takım ile altıncı takım dördüncü bitiren takım ile beşinci bitiren takımlar 23 Mart pazartesi günü tek maçlı eleminasyon sistemine göre karşılaşacaklar.

Bu maçları kazanan iki takım 26 Mart’ta ilk maçta 29 Mart’ta ise rövanşında karşılaşacaklar ve bu iki maç sonunda üstünlük sağlayan takım 4 Nisan cumartesi günü Ankara’da oynanacak final maçında Sungurlu Belediyespor’un rakibi olacak.

Sungurlu Belediyespor Baş Antrenörü Mustafa Özdemir ligdeki son maçlarında 17 Mart salı günü Yücelen Anamurspor ile Mersin Anamur Spor Salonunda karşılaşacakları ve bu maçla lig etabını tamamlayacaklarını söyledi.

Özdemir bu maçın ardından takıma bayram izni vereceklerini hemen ardından da 4 Nisan’da oynayacakları final maçının hazırlıklarına başlayacaklarını söyledi. Özdemir hedeflerine ulaşmak için önlerinde bir maç kaldığını ve bunu başaracaklarına inandığını sözlerine ekledi.