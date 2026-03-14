Okul Sporları Özel Sporcular Atletizm İl birinciliğinde madalyalar sahiplerini buldu.

Hitit Üniversitesi Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu atletizm pistinde yapılan yarışmalara Özel Okullardan öğrenciler katıldılar.

Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde yapılan yarışmalar sonunda dereceye giren sporcular madalyaları verildi.

Mental kategorisi Erkekler Gülle Atmada ve orta ve uzun mesafe koşusunda Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulundan Baran Kelten çifte birincilik kazandı.

Kısa Mesafe ve uzun atlamada Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu’ndan Emirhan Afşar çifte birincilik kazandı.

200 ve 400 metre koşusunda Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu’ndan İbrahim Sayındı iki birincilik ödülünü aldı.

Gazipaşa İlkokulundan İlhan Şan 100 metre ve uzun atlamada iki birincilik kazandı. Gülle Atma’da ise Gazipaşa İlkokulundan Mesut Ali Otka birinciliği kazandı.

Kısa Mesafe konsunda ise Bahçelievler Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Elif Nur Kaya birinciliği kazandı.

Gülle Atmada Bahçelievler Kız Meslek’ten Elifsu Güneş, Kısa mesafe 200 ve 400 metre koşusunda aynı okuldan Irmak Çıbık iki birincilik kazanırken 200 metre koşusunda Elif Nur Kaya, Anadolu Özel Eğitim Okulundan Kübra Koca 100 metrede, Cumhuriyet Ortaokulundan Safiye Coşkun 800 metrede birinci oldular.

Otistik yarışlarında Zübeyde Hanım Özel Eğitim ve Uygulama Okulu’ndan Ahmet Baki Yılmaz 100 ve 200 metrelerde iki birincilik kazanırken aynı okuldan Pınar Kurt ta iki kategoride birincilik aldılar.

Down Sendromlularda Bölükbaşıoğlu Özel Eğitim okulundan Eray Kesekler 100 ve 200 metrede. Cumnuriyet Ortaokulundan Eymen Kaya 100 ve 200 metrede Anadolu Özel Meslek Okulu'ndan Seçil Karakütük 200 metre ve uzun atlamada 100. Yıl Cumhuriyet Özel Eğitim Uygulama Okulundan İsmail Berat Terzi ise 100 ve 200 metre koşularında ikinci oldular.

Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde yapılan yarışlar sonunda barajları geçen sporcular 13-16 Nisan tarihleri arasında Samsun’da yapılacak Türkiye Şampiyonasında yarışmaya hak kazandılar.