İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Murat Tekin, sürücü adaylarının eğitim standartlarının yükseltilmesi için yeni bir yönetmelik hazırlığı yapıldığını belirterek, "Direksiyon sınavlarında değişiklikler yapılması planlanıyor. Daha iyi sürücüler yetiştirebilmek için sınav süresinin 40 dakikaya uzatılması bekleniyor." dedi.

Tekin, Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında Mili Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği ile ehliyet alacak adayların eğitimleri hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Trafik kazalarının azaltılmasıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı, Sağlık ve İçişleri Bakanlığının denetim sorumluluklarının bulunduğunu belirten Tekin, "Burada eğitim konusu da çok önemli. İlk defa ehliyet alacakların eğitim standartlarının yükseltilmesiyle ilgili yönetmelik değişikliği hazırlığı vardı. STK'ler olarak Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüyle bu konuyu istişare ettik, bizlerin de görüşlerini aldılar." ifadelerini kullandı.

Taslağı hazırlanan yönetmeliğin bitme aşamasına geldiğini dile getiren Tekin, "İmzaya sunulup yayımlandıktan sonra sürücü kurslarının uyum sağlaması için değişiklikler yapması gerekiyor. Bu yönetmelik standartların yükseltildiği bir yönetmelik olarak algılanabilir." diye konuştu.

Murat Tekin, Türkiye'deki sürücü adaylarının eğitimine değinerek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de artık Avrupa standartlarının üzerinde direksiyon sınavı yapılıyor. Bu standart, Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı'yla daha da yukarıya çıkarılıyor. Hazırlanan yönetmelikle kursiyerlerin direksiyon sınavlarında değişiklikler yapılması planlanıyor. Sınav süresinin daha iyi sürücüler yetiştirebilmek için 40 dakikaya uzatılması, sürücü kurslarına kaydolacak kursiyerlerin kimliklerini yenilemesi şartının gelmesi bekleniyor. Bunlar güvenlik açısından önemli. Haberlerde çıkan 'joker' denilen, birinin yerine kimliğini değiştirerek başkasının sokulması gibi illegalliği ortadan kaldıracak bir uygulama. Kişinin kimliğiyle doğrulama yapılarak sınava alınacak. Bu değişiklik yapılarak oluşabilecek usulsüzlüklerin önüne geçilecek. Ayrıca direksiyon eğitiminde sınav yapmış olduğumuz güzergahlar vardı. Bu güzergahların hem genişletilmesi hem de alternatif güzergahların ilave edilmesi planlanıyor. Burada sürücü kriterini ve başarısını hesaplayabilmesi için akan trafikle çalışıyor. Burada 'Ben araba kullanmayı boş alanda öğrendim, ehliyetimi aldım, akan trafikte ne yapacağım?' sorusunu ortadan kaldıracak. Sürücünün akan trafiğin içerisine girebileceği bir sınav yapılması planlanıyor."

Direksiyon sınavında sürücü adayı için park manevrasına iki deneme getirilmesi bekleniyor

Sürücü adaylarının iki araç arasına park etme konusunda sorun yaşadıklarının altını çizen Tekin "Bir kursiyerin tek hamlede aracını geri geri gelerek iki arabanın arasına park etmesi gerekiyordu. Bu çok katıydı. Ölümle çok bir bağlantısı olmayan ve eğitimlerin tamamının buraya yoğunlaşmasına sebep olan bir maddeydi. Burada da bir değişiklik yapılması bekleniyor. Kursiyer iki araç arasına park ederken ilk hakkında deneme yapacak, eğer başarılı olamazsa çıkacak tekrar manevra yapmayı deneyebilecek." bilgisini paylaştı.

Bu kapsamda direksiyon sınavlarında motosiklet ve otomobil kullanımı eğitiminde "U dönüşü" manevrasının eklenmesini öngördüklerini dile getiren Tekin, "Motosikletlerde 6 ile 6,5 metre genişliğinde, otomobillerde ise 8 metrelik alanda kursiyerlerden iki manevrayla 'U dönüşü' yapması istenecek." dedi.

Tekin, eğitim veren öğreticilere de yönetmelikte yer verilmesini beklediklerini anlatarak, "Eğitim veren usta öğreticilerimizin her 10 yılda bir yeniden hizmet içi eğitime tabi tutulması, yönetmelik değişikliğinde olması bekleniyor. Bu yönetmelik çıktığı zaman, usta öğreticilerimiz, sınav yapıcılarımız bu eğitimi alacaklar, bu eğitim bittikten sonra her 10 yılda bir de bu eğitimleri yenilemeleri gerekecek." ifadesini kullandı.

Engelliler için de düzenleme bekleniyor

Türkiye'de elektrikli araç kullanımının arttığına değinen Tekin, sürücü kurslarının da artık eğitimlerinde bu araçları kullanmaya başladığını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığının elektrikli araçlarla ilgili yaptığı değişikliklere sürücü kurslarının da uyum sağladığını anlatan Tekin, "Yeni yönetmelikle sürücü kurslarında elektrikli otomatik vites araçlarının kullanılabileceğiyle ilgili düzenlemenin yapılmasını bekliyoruz. Sınavdaki araç elektrikli ise bataryanın ömrü, batarya seviyesi gibi aracı da ilgilendiren ama elektrikli araçta olup da normal otomobilde olmayan şeylerin sorularının çıkarıldığı değişiklik yapılmasını ve elektrikli araç tanımı gelmesi bekleniyor." şeklinde konuştu.

Engelli kursiyer bireylerin direksiyon sınavında yaşadıkları sorunlara da değinen Tekin, şu bilgileri verdi:

"Engelli kursiyerlerin hepsinin çeşit çeşit engelli durumları söz konusu. Bir aracı yüz çeşit engelliye çeviremeyebiliyoruz ama burada da bir değişiklik yapması bekleniyor. Bu konuda sürücü adayına 'Eğer ehliyet almak istiyorsanız kendi aracınızı temin edebilir, bu araçla kursa kaydolabilir, eğitimlerinizi bu araçla alabilir, mezun olmak için de sınava bu araçla girebilirsiniz. Eğer bunu temin edemiyorsanız bu aracı kiralayabilirsiniz.' diyerek bir alternatif getirilmesini istiyoruz. Bu engelli vatandaşlarımız için de olumlu bir şey. Engelli vatandaşımız geldiğinde ona sunulan aracı değil de kendisinin daha rahat edebileceği, engel durumuna göre temin edebileceği veya kiralayabileceği bir araçla hem eğitim alabilecek hem de sınav yapabilecek."