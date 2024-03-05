Çorum ’da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı.

A.K. idaresindeki 34 DKT 53 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Mimar Sinan Mahallesi Sanayi Sitesi 17. Cadde'de çöp konteynerine çarpan otomobil trafik ekiplerince önü kesilerek durduruldu.

Ehliyetsiz olduğu için kaçtığı belirlenen sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, ehliyetsiz araç kullanmak ve "dur" ikazına uymamaktan 31 bin 162 lira idari para cezası uygulandı.