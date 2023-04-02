Mecitözü’ne bağlı Elmapınar köyü sakinleri depremden etkilenen Afşin’e konteyner yardımında bulundu.

Mecitözü Kaymakam’ı Mustafa Atış’ın Elmapınar köyünü ziyaretinde dile getirdiği deprem bölgesine konteyner yardım talebine köy halkı kayıtsız kalmadı. Muhtarlık ve köy derneği tarafından sağlanan 4 adet konteyner depremden etkilenen Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine gönderildi.

Elmapınar Köyü Muhtarı Rıfat Kılıçarslan ve Elmapınar Köyü Dernek Başkanı Ömer Kılıçarslan konuyla ilgili yaptıkları ortak açıklamada, “Sayın Kaymakamımız Mustafa Atış, köyümüzü ziyaretinde deprem bölgesi için köyümüz adına konteyner yardımı talebinde bulunmuştu. Bizlerde 4 adet konteyneri Afşin’e gönderdik. Az çok demeden yardım eden tüm köylülerimizden Allah razı olsun” dediler. (Haber Merkezi)