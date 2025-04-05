Gelişim Liglerinde sona yaklaşıldı.

Çorum FK hafta sonu beş kategoriden dördüncü evinde puan mücadelesi verirken U 16 takımı deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Haftanın en kritik maçında ise Çorum FK U 19 takımı ile Kastamonuspor U 19 takımları bugün saat 12’de Devane sahasında karşılaşacak.

Grupta bir maç eksiği ve 36 puanla ikinci sırada bulunan Çorum FK ile bir maç fazlası ile aynı puana sahip Kastamonuspor arasındaki maçı kazanan takım play-off için büyük avantaj yakalayacak.

Bu kritik maçta Ertuğrul Ramazan Boyraz düdük çalacak yardımcılıklarını ise Özkan Dağ ve Mertcan Öğreten yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Nuriye Çınar Bal,

Bugün saat 15’de Devane sahasında oynanacak ikinci maçta Çorum FK U 17 takımı Kırşehirspor’u konuk edecek.

Ligde play-off şansı azda olsa devam eden U 17 takımı grupta 24 puanla bseinci sırada bulunurken konuk takım ise 14puanla yedinci sırada bulunuyor.

Çorum FK kalan tüm maçlarını kazanarak rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

U 14 ve U 15 Gelişim Liglerinde Çorum FK’nın yarınki rakibi Amasyaspor. Nazmi Avluca sahasında saat 11’de oynanacak ilk maçta Çorum FK ve Amasyaspor U 14 takımları karşılaşacak. Çorum FK bu kategoride 24 maçta topladığı 41 puanla beşinci sırada yer alırken Amasyaspor ise 3 puanla son sırada bulunuyor. Maçı Atahan Demir yönetecek yardımcılıklarını ise Edanur Dölkeleş ve Sultan Sol yapacaklar.

Bu maçın ardından ise saat 13’de iki takım U 15 kadroları mücadele edecekler.

Çorum FK bu kategoride 39 puanla altıncı sırada yer alırken Amasyaspor’un ise puanı bulunmuyor. Maçı Muhammed Yıldırım yönetecek yardımcılıklarını ise Edanur Dölkeleş ve Sultan Sol yapacak.

Çorum FK U 16 takımı ligin 4. devresi 19. hafta maçında yarın saat 15’de Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak.

Ligde Gençlerbirliği 26 puanla üçüncü sırada yer alırken Ahlatcı Çorum FK ise 22 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Lalahan sahasında oynanacak maçı Burak Can Kasapoğlu yönetecek yardımcılıklarını ise Tuğba Sarı ve Kayra Durtaş yapacak.