Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yaklaşık 2 aydır istirahat eden MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’yi, Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaretine gelişinde karşıladı.

Tıbbi operasyonla şubat ayında kalp kapağı değiştirilen MHP Genel Başkanı Bahçeli, operasyonun ardından yaklaşık 2 ay sonra mesaisine başladı.

İstirahati sonrası ilk olarak Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarına ziyarette bulunan Bahçeli, duanın ardından Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı.

Parti yetkililerinin de eşlik ettiği bu ziyaret sonrası Bahçeli, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşları bozkurt işareti yaparak selamladı.

Bahçeli’yi karşılamaya katılan Belediye Başkanı Muhsin Dere, “Bilge Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli Beyefendiyi, merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Beyefendinin kabrini ziyareti esnasında karşıladık. Rabb'im sizi başımızdan eksik etmesin Türkmen Beyim” dedi.

Başkan Muhsin Dere daha sonra, vefatının 28. yılında MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in, Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret ederek dua etti.