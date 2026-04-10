Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, hükümetin, hobi bahçeleri ve ağır trafik cezaları konusunda değişikliğe gideceğini açıkladı.

Tayyar, "Cumhurbaşkanımız, Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Çevre Bakanı Murat Kurum, Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in bir araya gelerek yeni bir hazırlık yapmasını istemiş” derken APP plakalar konusu için ise “Konu MYK toplantısında ele alınmış, kamuoyundaki tepkiler değerlendirilmiş. Cumhurbaşkanımız, sonrasında İçişleri Bakanlığının yeni bir çalışma yapmasını istemiş” ifadelerini kullandı.

Şamil Tayyar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP’nin MKYK’sında konuşulanları aktardı. Tayyar, son zamanlarda en çok tartışılan konulardan hobi bahçeleri ve yüklü miktarda gelen trafik cezaları konusunda değişliğe gidileceğini söyledi.

Tayyar'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Gece gece.

Size iki önemli haber vereyim.

Bir süredir iki önemli tartışma konumuz vardı:

1/Kamuoyunda hobi bahçeleri diye bilinen ama 7 milyon civarında kişiyi yakından ilgilendiren imarsız küçük ölçekli bahçeli evlerin yıkılıp yıkılmayacağı.

2/Yeni Trafik Kanunu ile getirilen ağır ceza ve uygulamalar.

Duydum ki Cumhurbaşkanımız @RTErdogan iki soruna da el atmış ve yeni düzenleme yapılmasını istemiş.

Önce ilkinden başlayım.

AK Parti’nin bugünkü MKYK toplantısında hobi bahçeleri mevzuunu Ankara Milletvekili Osman Gökçek gündeme getirmiş.

Gökçek, mevcut yönetmeliğin uygulanması halinde binlerce kişinin mağdur olacağını belirterek, siyaseten ağır bedel ödeneceğini söylemiş.

Tarım Bakanı da yönetmelik hakkında bilgi vermiş.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanımız, Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Çevre Bakanı Murat Kurum, Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in bir araya gelerek yeni bir hazırlık yapmasını istemiş,

İkinci mevzuya gelince.

Konu MYK toplantısında ele alınmış, kamuoyundaki tepkiler değerlendirilmiş.

Cumhurbaşkanımız, sonrasında İçişleri Bakanlığının yeni bir çalışma yapmasını istemiş.

Doğrusunu yapmış.

Aklın yolu bir."