Erdoğan'ın evlilik kredi müjdesi, beyaz eşya satışlarını patlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan evlilik kredisi, beyaz eşya satışlarını artırdı. Yeni evlenecek çiftler, çamaşır makinesi, buzdolabı ve fırın gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için beyaz eşya mağazalarına akın edince esnafın da yüzü güldü.

DÜKKAN SAHİPLERİNİN KEYFİ YERİNDE

Bursa'nın İznik ilçesinde beyaz eşya mağazasının işletmecisi olan Öznur Kurt, "Yeni ev kuracak çiftler, evlilik kredisi sayesinde daha kaliteli ürünlere yönelirken, mağazalar da bu talebe uygun kampanyalar ve ödeme planlarıyla müşterilerine destek sağlıyoruz.

"BİZLER DE KAMPANYALARLA ÇİFTLERİ DESTEKLİYORUZ"

Evlilik kredisi, sadece çiftlerin ev kurma süreçlerini kolaylaştırmakla kalmayıp yerel esnaf için de ekonomik hareketlilik oluşturdu. Cumhurbaşkanlığın evlilik kredisi açıklaması sonrası bizlerde gereken kampanyalarla çiftleri destekliyoruz. Verilecek krediyle, çok rahat evlerinin beyaz eşyalarını alabilirle. Evin tüm ihtiyacını karşılayacak olan bir seti 90 bin liraya alabilir" dedi.

EVLİLİK KREDİSİYLE İLGİLİ DETAYLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan yeni destekle birlikte gençlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira destek ödemesi yapılacak.

KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evlilik yolundaki genç çiftler, 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarındaki faizsiz kredi desteğinden faydalanmak için e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru tarihi itibariyle 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak),

Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2,3 katından fazla olmamak,

Başvuru tarihi itibari ile resmi nikâh gününe en az 2 en fazla 6 ay kalmış olmak,

Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,

Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek,

Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak,

Daha önce proje kapsamında kredi kullanmamış olmak.