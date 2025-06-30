Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, Anayasa'nın 104. maddesinin 16'ncı fıkrası uyarınca, 81 yaşındaki Kerim Boran'ın kalan cezası sürekli hastalık ve kocama; 54 yaşındaki Naci Kılıç'ın kalan cezası da sakatlık hali nedeniyle kaldırıldı. İki mahkumun kalan cezalarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

AĞIR SUÇLARDAN HÜKÜMLÜYDÜ

Buna göre, Anayasa'nın 104. maddesinin 16'ncı fıkrası uyarınca Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Nisan 2021 tarihinde mahkeme tarafından silahlı terör örgütüne üye olma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suç örgütüne yarar sağlamak amacıyla yağmaya teşebbüs etme, yağma ve silahla tehdit gibi ağır suçlardan hükümlü Kerim Boran'ın kalan cezasını Adli Tıp Kurumunun raporu doğrultusunda sürekli hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırdı.

Erdoğan ayrıca, hakkında silahla tehdit, kasten yaralama, ruhsatsız ateşli silah bulundurma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla silahla yağma, kumar oynanması için yer sağlama ve kasten öldürmeye teşebbüs gibi çok sayıda suçtan hakkında çeşitli sürelerde hapis ve para cezaları bulunan 54 yaşındaki Naci Kılıç'ın kalan cezasını da Adli Tıp Kurumunun sakatlık hali nedeniyle kaldırdı.