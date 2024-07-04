Çorum FK sol bek mevkii için son olarak Menemek FK forması giyen Erhan Kara ile anlaştı.

Kırmızı Siyahlı takım Galatasaray alt yapısından yetişen Fatin Karagümrük, 1461 Trabzon, Manisa FK, Pendikspor ve son olarakta Menemen FK forması giyen Erhan Kara Çorum FK ile anlaşarak kırmızı siyahlı takımın kampına katıldı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta'yla Manisa FK'da birlikte çalışan Erhan Kara geçen sezon sakatlığı nedeniyle fazla forma şansı bulamadı.

Profesyonel futbolculuk kariyerinde 287 maça çıkan Erhan Kara, 22.918 dakika süre alırken, 27 gol atıp 8 asist yaptı.